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Силовые структуры
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19:46, 8 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о получившем нож в спину от неизвестного в Москве мужчине

«РЕН ТВ»: Получивший нож в спину у автовокзала в Москве оказался водителем такси
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Получивший нож в спину у автовокзала в Москве мужчина оказался водителем такси. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, очевидец рассказал, что пострадавший прибежал на вокзал, чтобы попросить помощи после массовой драки между водителями. В какой-то момент один достал нож и ударил другого. По словам очевидца, удар пришелся в печень или почку. Пострадавший упал прямо на входе в здание.

На входе на вокзал до сих пор большая лужа крови, утверждает канал.

Ранее сообщалось, что потерпевший выжил, но его состояние оценивают как тяжелое.

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