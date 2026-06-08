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19:32, 8 июня 2026Мир

В США призвали устранить Зеленского

Отставной подполковник армии США Дэвис призвал устранить Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, являлось попыткой спровоцировать прямое столкновение Москвы с Западом. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. Если это действительно так, то его нужно устранить немедленно. Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть. Этот план не сработает — мы потерпим поражение в любом случае», — заявил американский эксперт.

Дэвис также отметил, что для России неприемлемо вступление НАТО в конфликт на Украине, а последствия такого шага будут разрушительными.

«Какой бы курс ни был выбран, какими бы ни были варианты развития событий, если Зеленский добьется своего — нам всем конец. Помните об этом», — резюмировал отставной подполковник.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

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