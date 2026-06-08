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19:37, 8 июня 2026Россия

Россиянин без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих
Майя Назарова

В Екатеринбурге мужчина на Сортировке без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как неадекватный гражданин удерживает бабушку возле красной машины. Он замахивается на пожилую женщину кулаками. Мимо проходят люди — никто в ситуацию не вмешивается.

Очевидцы допустили, что агрессивно действовать в отношении пенсионерки мог либо внук, либо сын.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

До этого сообщалось, что в Новосибирске школьник самокатом пробил голову пенсионерке возле подъезда дома. Женщина получила сотрясение и рваные раны. Ее обидчик уже не в первый раз нападал на пожилых людей.

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