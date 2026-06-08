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19:45, 8 июня 2026Путешествия

Побывавшая в России француженка назвала главный недостаток местных мужчин

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Magnific

Побывавшая в России француженка Габриэль пообщалась с тревел-блогершей Еленой и назвала ей главный недостаток местных мужчин. Подробностями беседы последняя поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она познакомилась с Габриэль через приложение во время своего визита в Париж. Новая приятельница рассказала, что больше года жила в России и даже встречалась с русским парнем. По мнению француженки, мужчины из РФ сдержанные и закрытые — они не показывают эмоции и редко говорят о чувствах.

«Могут один раз признаться в любви и считают, что этого достаточно. А французы чаще говорят, что чувствуют. Читают стихи, пишут длинные трогательные сообщения. Для меня это важно, потому что я хочу понимать, чтобы мужчина проявлял чувства и эмоции», — объяснила она.

Габриэль также отметила, что ее бывший русский парень ни разу не плакал при ней и не показывал грусть открыто. Девушка посчитала это странным, потому что на ее родине к эмоциям относятся нормально.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в метро столицы Японии и назвала его главные преимущества перед московским. Например, на каждой станции там есть умный туалет, всегда чистый и бесплатный.

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