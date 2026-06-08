Туристка отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла

The Sun: Туристка отправилась в одиночку на фестиваль и исчезла в Париже

Туристка из Великобритании отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла. Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что 28-летняя Люси Стемп из Тонбриджа, Кент, в одиночку отправилась на фестиваль в город Брест на западе Франции. Она исчезла 30 мая — с того момента родные не могут выйти с ней на связь. Последнее место, где заметили Стемп, — квартал Берси в 12-ом округе Парижа.

Близкие британки описали ее как очень уязвимую девушку и выразили огромное беспокойство за ее благополучие. По их словам, она вряд ли смогла бы самостоятельно найти дорогу до отеля.

Ранее модель отправилась на отдых в Марокко по системе «все включено» и пропала без вести. Попутчики путешественницы утверждают, что перед исчезновением у нее «закончились деньги» и она была «в уязвимом положении».