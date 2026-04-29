17:02, 29 апреля 2026Путешествия

Модель отправилась на отдых в Марокко по системе «все включено» и пропала без вести

NYP: Туристка из Великобритании пропала без вести на пляжном курорте в Марокко
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Британская модель решила отдохнуть на пляжном курорте в Марокко по системе «все включено» и пропала без вести. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 31-летняя туристка из Великобритании Рэйчел Керр отправилась на отдых в приморский город Агадир и остановилась в люксовом отеле Caribbean Village. Последний раз женщина появлялась в сети 13 апреля — с тех пор о ней ничего не известно.

Попутчики путешественницы утверждают, что перед исчезновением у нее «закончились деньги» и она была «в уязвимом положении». На данный момент пропавшую разыскивает полиция. Уточняется, что Керр обычно публикует селфи в экзотических местах для своих девяти тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она также пыталась запустить собственные туристическое и модельное агентства.

Ранее отдыхавший в Европе турист пропустил рейс домой и пропал без вести. Знакомые мужчины рассказали полиции, что у отдыхавшего украли все деньги и карты.

