18:49, 21 апреля 2026

Отдыхавший в Европе турист пропустил рейс домой и пропал без вести

The Sun: Турист лишился паспорта и телефона в Барселоне и пропал без вести
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Турист отправился на отдых в Европу, лишился паспорта и телефона и пропал без вести. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, 51-летний Дэниел Томас из Великобритании 14 апреля приехал в Барселону, Испания. Путешественник не знал местного языка и должен был отправиться домой 18 апреля, однако пропустил рейс домой.

Знакомые британца рассказали полиции, что последний раз отдыхавший выходил на связь в день вылета. «Он связывался со мной через Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сотрудника аэропорта, сообщил, что у него украли все деньги и карты. Но с обеда субботы его никто не видел и не слышал», — добавила подруга Томаса Аликс Харви.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в курсе ситуации. Турист до сих пор не найден.

Ранее туристы наткнулись на человеческие кости во время похода в США. Оказалось, что останки принадлежат пропавшей без вести матери троих детей.

