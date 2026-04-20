Туристы наткнулись на человеческие кости во время похода в США

NYP: В США пара туристов наткнулась на останки пропавшей матери троих детей

Пара туристов отправилась в поход в США и наткнулась на останки пропавшей без вести матери троих детей. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

По данным источника, 15 апреля путешественники обнаружили человеческие кости и кусок одежды в районе Келсо, штат Вашингтон. На следующий день один из очевидцев привел поисковую группу к месту захоронения. «Были обнаружены почти полный скелет, многочисленные предметы одежды и личные вещи», — заявил представитель шерифа округа Каулитц.

Судмедэксперты установили, что кости принадлежат 33-летней Хейли Атай, которая в 2024 году познакомилась с мужчиной и пропала во время похода с ним за грибами перед Днем благодарения. Причина и обстоятельства смерти Атай не разглашаются, поскольку расследование продолжается. Уточняется, что у женщины было три дочери, на данный момент они живут с родственниками.

Ранее два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе. Когда отдыхающие нашли ее, она лежала без сознания у подножия склона.

