20 апреля 2026

Туристы наткнулись на человеческие кости во время похода в США

NYP: В США пара туристов наткнулась на останки пропавшей матери троих детей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Cowlitz County Sheriffs Office

Пара туристов отправилась в поход в США и наткнулась на останки пропавшей без вести матери троих детей. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

По данным источника, 15 апреля путешественники обнаружили человеческие кости и кусок одежды в районе Келсо, штат Вашингтон. На следующий день один из очевидцев привел поисковую группу к месту захоронения. «Были обнаружены почти полный скелет, многочисленные предметы одежды и личные вещи», — заявил представитель шерифа округа Каулитц.

Материалы по теме:
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016

Судмедэксперты установили, что кости принадлежат 33-летней Хейли Атай, которая в 2024 году познакомилась с мужчиной и пропала во время похода с ним за грибами перед Днем благодарения. Причина и обстоятельства смерти Атай не разглашаются, поскольку расследование продолжается. Уточняется, что у женщины было три дочери, на данный момент они живут с родственниками.

Ранее два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе. Когда отдыхающие нашли ее, она лежала без сознания у подножия склона.

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
