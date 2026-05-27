Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 27 мая 2026Экономика

Россия резко нарастила выручку от продажи агропродукции за рубеж

Вице-премьер Патрушев: Выручка от экспорта агропродукции выросла почти на 25 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Суммарная выручка российских сельхозпроизводителей от продажи агропродукции за рубеж увеличилась почти на четверть с начала года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Динамика в этом году оказалась лучше, чем в начале прошлого, отметил заместитель главы правительства. Растет не только выручка, но и объемы поставок, пояснил он. «В физическом весе показатели также растут, причем достаточно заметно», — резюмировал Патрушев.

В этом сельхозсезоне, добавил он, отечественные компании отправят на экспорт 60 миллионов тонн зерновых. Эту планку Патрушев назвал достойной. Потребности на внутреннем рынке также будут обеспечены, заключил вице-премьер.

По предварительной оценке министра сельского хозяйства Оксаны Лут, по итогам этого сезона в России сборы зерна вырастут на 11 процентов и достигнут 144,6 миллиона тонн. Говорить об угрозе продовольственной безопасности страны не приходится, констатировала она. Собранные объемы зерна позволят удовлетворить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка, заключила министр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

    Прохожая стала моделью российского бренда и покорила зрителей

    Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию

    Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

    В Подмосковье вернулась зима

    Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

    В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

    В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

    Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

    Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok