Россиянам разъяснили слухи о штрафах за отсутствие бумажного европротокола в авто

Член ВСС Ефремов: Наличие бумажного европротокола в авто не станет обязательным

С 1 июня водителей не будут штрафовать за отсутствие в машине бумажного европротокола, обратил внимание вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что информация об этом не соответствует действительности.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало, что с 1 июня водителей начнут штрафовать за отсутствие бумажного европротокола в авто. Это связали с нестабильной работой интернета. Однако Ефремов опроверг подобные заявления. Он уточнил, что наличие бланка в бумажном виде — лишь рекомендация.

«Нет, это не так. Это просто рекомендации. Причем речь даже не о европротоколе, а об извещении о дорожно-транспортном происшествии. Европротокол — это сама процедура, а бумажка — это извещение, которое нужно заполнить. Сделать это можно либо в электронном виде, либо в бумажном», — пояснил Ефремов.

По его словам, бумажный бланк имеет смысл возить с собой тем водителям, у которых нет смартфона. В таком случае заполненный документ можно будет передать сотрудникам ГИБДД. Для всех остальных наличие бумажного извещения в машине необязательно, подчеркнул специалист.

Ранее глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения выплат по ОСАГО. По его словам, мошенническая схема примитивна. Преступники доставляют на эвакуаторе автомобили с уже имеющимися повреждениями, имитируют ДТП, проводят его регистрацию по упрощенной схеме со съемкой на камеру и подают заявку на возмещение ущерба. Европротокол позволяет оформить дорожное происшествие без вызова ГАИ. Процедура оформления занимает 20-25 минут.

