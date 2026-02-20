Страховщики выявили новую схему мошенничества с ОСАГО

Глава РСА рассказал, как мошенники обогащаются на европротоколах с фотофиксацией

Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения выплат по ОСАГО, заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Простота оформления и достаточно быстрое получение денег все чаще привлекают аферистов, пишет РИА Новости.

Мошенническая схема примитивна. Преступники доставляют на эвакуаторе автомобили с уже имеющимися повреждениями, имитируют ДТП, проводят его регистрацию по упрощенной схеме со съемкой на камеру и подают заявку на возмещение ущерба. Европротокол позволяет оформить дорожное происшествие без вызова ГАИ. Процедура оформления занимает 20-25 минут.

По словам руководителя РСА, такая практика особенно распространена в так называемых красных зонах, где автостраховщики фиксируют наибольший коэффициент убыточности. Уфимцев обратил внимание на появление регионов-лидеров по количеству оформленных европротоколов с фотофиксацией.

Так, в Новосибирске почти 65 процентов заявлений были оформлены именно таким образом. Высокий показатель наблюдается в Самарской (51,5 процента) и Челябинской (51,1 процента) областях. Еще выше он в Приморском крае (71,3 процента). «Мы будем готовить определенные предложения по совершенствованию урегулирования убытков по европротоколу, чтобы у страховщика в отдельных случаях появлялась возможность привлечь виновника ДТП для осмотра транспортного средства», — подчеркнул глава РСА.

Также Уфимцев отметил, что будет добиваться возможности запрашивать данные с уличных камер наблюдения, расположенных на месте предполагаемого столкновения. Еще одно предложение касается увеличения сроков проверки сомнительных заявок, например, тех, где указана максимальная выплата или зафиксировано множество дефектов.

Ранее стало известно, что в России резко упала средняя стоимость полиса ОСАГО. В минувшем январе она составила 4617 рублей, что почти в полтора раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.