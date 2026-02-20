В России резко упала стоимость ОСАГО

Глава НСИС Галушин: Cредняя стоимость полиса ОСАГО составила 4617 рублей

В России резко упала средняя стоимость полиса ОСАГО. В минувшем январе она составила 4617 рублей, что почти в полтора раза меньше показателя аналогичного периода 2025 года (6906 рублей). Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

Такую динамику эксперт объяснил значительным увеличением доли продаваемых краткосрочных полисов на срок до трех месяцев. В январе 2026 года она увеличилась до 40,3 процента, а в прошлом году этот показатель составлял только 8,5 процента. Средняя стоимость краткосрочного полиса не превышает 200 рублей, отметил Галушин.

«Средняя премия ОСАГО без коротких полисов в январе 2025 года — 7583 рублей, а в январе 2026 года — 7614 рублей», — подчеркнул глава НСИС.

По мнению эксперта, популярность краткосрочных полисов ОСАГО будет только расти, причем это никак не связано с отказом водителей такси от покупки годовых страховок. Он предположил, что резкий рост доли краткосрочных полисов связан с автомобилистами, которые ранее управляли транспортом без страховки или не декларировали использование машины в такси.

