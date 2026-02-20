Эксперт рассказал о причинах трагедии с китайскими туристами

Ледовый капитан Бурмейстер перечислил проблемы, приведшие к трагедии на Байкале

В связи с трагедией, унесшей жизни китайских туристов, на озере Байкал ввели полный запрет движения машин по льду. «Лента.ру» обратилась за комментарием о причинах произошедшего к президенту Лиги байкальских ледовых капитанов Александру Бурмейстеру.

Происшествия можно было избежать, если бы была возможность проехать на машине по официальной ледовой переправе и по острову Ольхон по прочищенной дороге, уверен эксперт.

«На 20 февраля 2026 года единственная официальная переправа между материком и островом Ольхон на озере Байкал до сих пор не открыта. Причиной тому небывалое потепление. Произошли огромные подвижки ледяного поля на всем протяжении Малого Моря озера Байкал. Провешкованную и подготовленную ледовую переправу Куркут — Иркутская губа порвало пополам огромным нажимом. Делать по этому пути ледовую трассу и ее эксплуатировать стало невозможно.

Но появилась новая ледовая переправа, путь по траверсу Куркут — Хорин-Ирги (Кобылья Голова) — Хулы. Это направление известно своим коварным нравом. Сильные подводные течения в проливе Ольхонские Ворота создают угрозу подмыва льда с низу у мыса Кобылья Голова, а также образование прогибов льда и заполнение этих прогибов водой. Из-за чего сверху образуется ледовая корка в несколько сантиметров, засыпанная снегом, а под ней — несколько метров воды. Эксплуатировать и делать в этом месте ледовую переправу категорически нельзя.

Незнание местности, а также отсутствие многолетних наблюдений со стороны устроителей ледовой переправы привели к тому, что ледовая переправа с высокой долей вероятности безопасно вообще не будет работать в 2026 году», — рассказал он.

Пока переправа в Малом Море озера Байкал на остров Ольхон не открыта, можно безопасно добраться с одного берега на другой только на судне на воздушной подушке типа «Хивус» или «Марс», предупредил Бурмейстер.

«Дорога, по которой сейчас едут все по острову Ольхон, представляет собой настоящий танковый полигон. От езды по ней ломаются не только машины, но и туристы приезжают с выбитыми позвоночниками. Но никто десятилетиями ничего не решает. Вот настоящая причина, которая заставляет водителей выезжать на байкальский лед, рискуя и объезжая эти непроезжаемые места», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что восемь китайских туристов на УАЗе провалились под лед на озере Байкал и не выжили. Путешественники ехали на машине на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещины, и автомобиль ушел под воду.