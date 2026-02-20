Китайские туристы провалились под лед на Байкале и не выжили

Восемь китайских туристов провалились под лед на Байкале на машине и не выжили

Восемь китайских туристов провалились под лед на озере Байкал на УАЗ и не выжили. Об этом пишет Baza.

Уточняется, что гости Поднебесной ехали на машине на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещины, и автомобиль ушел под воду. По данным источника, в салоне находились девять человек, только одному из них удалось выбраться. На месте работают сотрудники полиции.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщает, что водитель «буханки» пытался проскочить между льдинами на скорости, но машина сначала забуксовала, а потом провалилась под лед вместе с пассажирами. Издание отмечает, что шофер должен был высадить туристов, но решил рискнуть.

В конце января еще одна иностранная туристка стала жертвой ДТП на Байкале. Тогда машина перевернулась на льду во время экскурсии.