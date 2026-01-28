Иностранная туристка не выжила в перевернувшейся на льду Байкала машине

Машина с десятью китайскими туристами перевернулась на льду Байкала

Машина с туристами перевернулась на льду Байкала во время экскурсии, одна иностранка не выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Иркутскую областную прокуратуру.

Уточняется, что десять путешественников из Китая находились в автомобиле «УАЗ», водитель которого не справился с управлением. Транспортное средство наехало на расщелину в районе Маломорец и перевернулось.

Ведется расследование. Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее россиянин сорвался со скалы на Байкале и не выжил. 50-летний мужчина отправился гулять по Большой Байкальской тропе.