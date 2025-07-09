Россиянин отправился гулять по тропе на Байкале, сорвался со скалы и не выжил

МЧС: 50-летний турист сорвался со скалистого мыса Скрипер в Иркутской области

Россиянин сорвался со скалы на Байкале и не выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, 50-летний мужчина отправился гулять по Большой Байкальской тропе. В девяти километрах от деревни Большие коты в Сенной Пади он оступился и упал со скалистого мыса Скрипер.

На опубликованных кадрах спасатели спускаются по скале вниз, чтобы снять повисшее на ней тело. Специалисты использовали катер для транспортировки останков на базу, затем передали их полиции. Из-за тяжелых условий работы по извлечению тела туриста продолжались около семи часов.

Ранее спасатели провели тяжелую 10-часовую операцию, чтобы поднять тело упавшего к подножию 30-метрового водопада в Европе туриста. Мужчина упал с горы Киндер-Скаут.