Спасатели 10 часов поднимали тело упавшего с водопада в Европе туриста

The Sun: Турист упал с водопада на горе Киндер-Скаут в Великобритании

Спасатели провели тяжелую 10-часовую операцию, чтобы поднять тело упавшего к подножию 30-метрового водопада в Европе туриста. О трагедии стало известно The Sun.

30 июня мужчина отправился на пешую прогулку по горе Киндер-Скаут, которая является самой высокой точкой Темного пика в национальном парке Пик-Дистрикт, Великобритания. Рядом с горным водопадом он оступился, упал и не выжил.

Чтобы поднять останки путешественника, задействовали 31 спасателя, беспилотники и вертолет береговой охраны. «Условия оказались слишком сложными для подъема лебедкой от основания водопада», — сообщалось в отчете горных спасателей.

Команде пришлось положить тело туриста на носилки и перенести в более низкое место, откуда его забрал вертолет.

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