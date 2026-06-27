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10:01, 27 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на матч сборной Германии на ЧМ и выиграл 2,7 миллиона рублей

Россиянин поставил на голы в матче сборной Германии на ЧМ и выиграл 2,7 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / Imagn Images / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1 миллион рублей на матч третьего тура группового этапа чемпионат мира 2026 года между сборными Германии и Эквадора. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин в начале матча при счете 1:0 в пользу бундестим поставил на то, что до 20-й минуты команды забьют еще один мяч. Коэффициент на это событие составлял 2,70.

На девятой минуте игрок сборной Эквадора Нильсон Ангуло восстановил равенство. Ставка россиянина сыграла, он пополнил счет на 2,7 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 10 миллионов рублей на победу сборной Эквадора над Кюрасао с разницей не менее чем в два мяча. Ставка не сыграла, матч завершился со счетом 0:0.

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