Россиянин поставил на победу Эквадора в матче ЧМ 10 миллионов рублей и проиграл

Россиянин поставил на победу Эквадора в матче ЧМ-2026 10 миллионов рублей и проиграл

Клиент букмекерской компании поставил 10 миллионов рублей на победу сборной Эквадора над Кюрасао с разницей не менее чем в два мяча. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 1,41. В итоге Эквадор нанес 15 ударов по воротам соперника и не забил ни одного мяча, свои ворота южноамериканцы также оставили сухими.

Ставка россиянина не сыграла. Он лишился всей суммы.

Ранее клиент букмекерской компании выиграл 436 миллионов рублей. Он поставил 213 миллионов на то, что в матче Бразилия — Гаити будет тотал меньше четырех голов. Бразильцы выиграли со счетом 3:0, и таким образом ставка сыграла.