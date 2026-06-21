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10:46, 21 июня 2026Спорт

Победа Бразилии принесла россиянину более 400 миллионов рублей

Россиянин поставил на ТМ четырех голов в игре Бразилия — Гаити и выиграл 436 миллионов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Kyle Ross / Reuters

Победа Бразилии принесла россиянину более 400 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Клиент букмекерской конторы выиграл 436 миллионов рублей. Он поставил 213 миллионов на то, что в матче Бразилия — Гаити будет тотал меньше четырех голов. Бразильцы выиграли со счетом 3:0 и, таким образом, ставка сыграла.

Победа над Гаити позволила пятикратным чемпионам мира набрать четыре очка после двух матчей и возглавить таблицу группы С. В заключительном туре группового этапа они 25 июня сыграют с командой Шотландии.

Ранее стало известно, что 46-летний бразильский футболист Роналдиньо возобновил карьеру. Он подписал контракт с итальянским клубом «Равенна» и сыграет в Серии С (третий по силе дивизион чемпионата страны).

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