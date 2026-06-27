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10:06, 27 июня 2026Бывший СССР

Три страны ЕС выступили за скорейший запрет импорта российской нефти

FT: Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС как можно скорее запретить импорт российской нефти
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Латвия, Литва и Эстония призвали Европейский Союз (ЕС) как можно скорее запретить ввоз российской нефти на фоне подписания соглашения между Ираном и США. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«На встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС представить предложения по поэтапному прекращению импорта, как сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров», — говорится в тексте статьи.

Как сообщили собеседники издания, еврокомиссар Дэн Йоргенсен не прокомментировал эти замечания на закрытом заседании. Однако после встречи он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке делает более вероятным избежание дефицита авиационного топлива в Европе, но даже если соглашение между Ираном и США будет достигнуто, на восстановление нормальной ситуации в нефтяной сфере потребуется несколько месяцев, а в газовой — несколько лет.

В разговоре с изданием министр энергетики Польши Войцех Врохна заявил, что Варшава считает необходимым отказаться от поставок российской нефти до конца года, однако понимает опасения по поводу цен, доступности поставок и, как следствие, конкурентоспособности. Он назвал это ценой, которую европейские страны должны заплатить за независимость от российских ресурсов.

Ранее впервые с февраля стоимость нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель. Это связывают с надеждами на открытие Ормузского пролива и возможным выходом на легальный рынок иранской нефти в случае выполнения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

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