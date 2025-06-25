Раскрыта судьба упавшей в кратер действующего вулкана туристки

The Sun: Туристка из Бразилии четыре дня провела внутри вулкана и не выжила

Стала известна судьба туристки, упавшей в кратер действующего вулкана в Индонезии. Результаты поисково-спасательных работ раскрыло издание The Sun.

26-летняя жительница Бразилии Джулиана Маринс упала с туристической тропы возле кратера Ринджани утром 21 июня. Девушка опустилась по склону на 487 метров и четыре дня провела в ловушке действующего вулкана без воды и еды.

Во вторник, 24 июня, родственники Маринс сообщили, что спасателям удалось добраться до места, где она находилась, однако туристка не выжила. На опубликованном ролике девушка стоит рядом с другой путешественницей на горном склоне до падения. Затем кадры с дрона демонстрируют, как она обессиленная сидит глубоко внизу. Видео заканчивается вставками из жизни бразильянки.

Уточняется, что причиной падения туристки стала большая нагрузка и усталость. Вытащить ее пытались шесть спасательных бригад при поддержке двух вертолетов и оборудования, включая промышленный бур.

Ранее сообщалось, что крики упавшей Джулиан Маринс слышали другие путешественники и сняли на видео, как она сидит в скалистой местности. Однако в первые дни заточения спасателям не удалось вытащить ее — девушка оказалась намного ниже предполагаемого места спуска.