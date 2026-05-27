Экономика
12:20, 27 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Средняя квартира в Петербурге оказалась втрое дороже жилья у моря в Египте

За цену квартиры в Петербурге удастся купить почти три объекта у моря в Египте
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость квартиры в Санкт-Петербурге оказалась почти в три раза выше, чем цена жилья у моря в Египте. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «ИнХургада».

По информации специалистов, средняя сумма, необходимая для покупки «вторички» в российском городе, достигла 13,2 миллиона рублей — против среднего бюджета в размере 4,62 миллиона за лот в Хургаде у Красного моря. Что касается самых дешевых объектов недвижимости, в Петербурге такой продается за 3,9 миллиона рублей, а в египетском городе — за 1,44 миллиона рублей. Во втором случае речь идет о студии площадью 23 квадратных метра, расположенной в районе Эль Ахия на закрытой территории с бассейнами.

Аналитики отметили, что средняя цена недвижимости в Хургаде за месяц упала практически на 15 процентов, а средний метраж лотов сократился с 72,8 до 63 «квадратов». Между тем они уточнили, что средняя площадь жилья в Египте остается выше, чем у многих компактных квартир в крупных российских городах.

Ранее сообщалось, что в Москве выставили на продажу «двушку» с «бабушкиным» ремонтом по цене квартиры с видом на океан в Майами.

Что думаешь? Оцени!
