Экономика
17:32, 13 марта 2026Экономика

В Москве выставили на продажу двушку с «бабушкиным» ремонтом по цене квартиры в Майами

В Москве выставили на продажу квартиру с «бабушкиным» ремонтом за 34,9 млн руб.
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В центре Москвы выставили на продажу квартиру с «бабушкиным» ремонтом по цене видового жилья в Майами. Об этом пишет Telegram-канал «Московский кэш».

Речь идет о двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного здания в пяти минутах ходьбы от станции метро «Новокузнецкая». Площадь объекта составляет 56 квадратных метров. Судя по фото в объявлении, интерьер давно не обновляли: с полового покрытия слезла краска, с потолка местами осыпалась штукатурка, а обои и мебель сильно устарели.

При этом стоимость квартиры составляет 34,9 миллиона рублей. Как выяснили авторы канала, за такую же стоимость можно приобрести квартиру с видом на океан в одном из районов Майами.

Ранее сообщалось, что в США не могут продать шпионский особняк неподалеку от посольства России.

