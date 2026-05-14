«Я понял, что мы крупно влипли». Бывший военный попал в лагерь с сотнями рабов. Ему помогли спастись армейская смекалка и навоз

Бывший китайский военный Ян Лэй, попавший в рабство в Мьянме, сумел вырваться на свободу благодаря навыкам, которые получил в армии. Он перелез шестиметровую стену с колючей проволокой, обмазался коровьим навозом, чтобы сбить со следа собак, и двое суток шел по горам к таиландской границе. Чтобы перейти границу, ему пришлось обезвредить часового. «Лента.ру» рассказывает историю его дерзкого побега.

Ян Лэй родился в китайском городе Харбине. В свое время он служил в мотострелковых войсках — это важная деталь биографии, которая сильно ему поможет. Несколько лет назад он перебрался на остров Хайнань и стал гидом. По работе ему приходилось ездить в Таиланд, но эти поездки не были сопряжены с приключениями. Ничто не предвещало опасности и на этот раз.

В марте Яну предстояло сопровождать группу туристов на западе Таиланда. Он приехал туда заранее и несколько дней маялся от безделья. В конце концов он решил развеяться и записался в полулегальную поездку на границу Мьянмы, находившуюся неподалеку. Его и других участников тура обещали кормить экзотическими блюдами из диких животных — и он клюнул.

Ян сам не знает, что пошло не так. Водитель, который их вез, не то сбился с пути, не то решил схитрить и пересек границу, чтобы объехать пограничный пост

На стороне Мьянмы машину тут же остановили вооруженные люди. Водителя и десятерых туристов высадили, отобрали у всех телефоны и деньги. «Я понял, что мы крупно влипли», — вспоминал потом Ян в интервью изданию «Синьцзинбао».

Яна, водителя и всех остальных отвезли вглубь Мьянмы и продали шэтоу — так по-китайски называют торговцев людьми. В буквальном переводе это слово значит «змееголов». За каждого шэтоу заплатил по 20 тысяч долларов криптовалютой.

Затем группу похищенных доставили в скам-центр у города Паятоунзу на перевале Трех Пагод.

Один из скам-центров в Мьявади Фото: Thanaphon Wuttison / AP

В огромных мошеннических центрах держат в плену тысячи людей

Перевал Трех Пагод — древний горный переход между Таиландом и Мьянмой. Со стороны Таиланда к нему прилегает провинция Канчанабури, со стороны Мьянмы — штат Карен. Окрестности Паятоунзу контролируют не центральные власти, а местные вооруженные группировки. Для Мьянмы, где почти 80 лет идет гражданская война, это норма.

Безвластием пользуются китайские банды. Одни незаконно добывают редкоземельные металлы, другие разводят опийный мак и производят наркотики, а третьи держат так называемые скам-центры — лагеря, где десятки тысяч невольников заставляют обманывать интернет-пользователей по всему миру.

Мошенники ищут жертв через соцсети и мессенджеры, предлагают им высокооплачиваемую работу за рубежом — чаще всего в ИТ, модельном бизнесе и туризме. Прилетевших в Таиланд обманом или силой переправляют через границу, отбирают паспорта и телефоны и заставляют по 15 часов в сутки знакомиться с людьми в интернете, втираться к ним в доверие и выманивать деньги.

За невыполнение нормы или сопротивление в скам-центрах жестоко наказывают: бьют, ломают ноги, пускают в ход электрошокеры. Тех, кто плохо работает, угрожают пустить на органы

В 2025 году Китай, Таиланд и власти Мьянмы совместными усилиями разгромили крупнейший скам-центр KK Park у города Мьявади. Тогда освободили около 5400 человек, похищенных в Китае. Но мошенники быстро оправились от удара и просто перебрались южнее — к перевалу Трех Пагод, где всего за несколько месяцев выросло около десятка новых лагерей. В один из них и попал Ян.

Скам-центр в Мьянме Фото: Kyodo / Legion-media.com

Ян Лэй воспользовался тем, что мошенникам требовался человек с армейской выучкой

Скам-центр у Паятоунзу стоит высоко в горах. Его периметр огражден шестиметровой кирпичной стеной с колючей проволокой поверху, снаружи круглосуточно дежурит вооруженная охрана. Ян утверждает, что в его лагере держали примерно 300 человек, рядом были десятки таких же скам-центров. В китайской прессе это место называют вторым KK Park.

На входе у новоприбывших отняли оставшиеся вещи, всех избили. Когда Ян пытался вырваться, шэтой три раза выстрелил ему под ноги — показал, что не шутит.

В тот же вечер в общежитии Ян подрался с водителем — тем самым, по чьей вине они оказались в Мьянме. Тут же прибежала охрана, Яна повалили на пол, начали бить, потом пустили в ход электрошокер, и он потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, рядом стоял бригадир мошенников. «Видно, что драться ты умеешь, — сказал он. — Начальство тебя приметило». Мошенникам были нужны такие люди, поэтому Яну пообещали смягчить режим. Все, что для этого нужно, — быть посговорчивее и проработать на них год. Зачем — он выяснить не успел. Возможно, хотели отправить в охрану.

Ян на словах согласился, но собирался выбраться из скам-центра. В свободные минуты он изучал стену и следил за расписанием патрулей

В лагере Ян сошелся с молодым человеком, который провел в неволе пять лет. По его подсчетам, мошенники зарабатывали на нем больше десяти миллионов юаней в год (110 миллионов рублей). Несмотря на это, ему не делали никаких послаблений. Даже домой позволяли звонить не чаще раза в месяц, и только чтобы сказать, что жив. Об освобождении речи не шло.

Освобожденные работники скам-центров Фото: Thanaphon Wuttison / AP

Поздним вечером Ян Лэй сумел перелезть через стену и уйти от погони в горы

На одиннадцатый день Яна вызвал начальник и в качестве поощрения разрешил воспользоваться телефоном. Вероятно, у мошенников действительно были на него особые виды, потому что другим похищенным телефон давали только после года работы.

В первую очередь Ян позвонил в китайские правоохранительные органы и рассказал, что с ним случилось. И только после этого поговорил с родственниками.

Ян решил, что пришло время действовать. Другого шанса могло и не быть. За общежитием он приметил угол, где редко появлялись патрули, дождался одиннадцати вечера и пошел туда.

У основания стены валялись мешки с песком и доски. С их помощью Ян сумел взобраться по стене. «Пальцами едва зацепился за край и силой подтянул себя наверх», — рассказал он в интервью изданию «Цземянь». По его словам, сразу вспомнилась 400-метровая полоса препятствий, по которой его гоняли в армии.

По карте в телефоне до границы было всего три километра, но идти напрямую было бы самоубийством: «Там стояли посты, и меня вернули бы в лагерь»

Вместо этого он побежал в горы. Скоро раздался шум: в скам-центре заметили его исчезновение и бросились в погоню, причем с собаками. Чтобы отбить запах, Ян обмазался коровьим навозом, найденным в траве. Этому, по его словам, тоже учили в армии.

Переписка Ян Лэя с полицией во время побега Скриншот: douyin.com

Ян двое суток пробирался через горы к границе с Таиландом

Двое суток Ян пробирался по горным лесам. Двигался преимущественно по ночам, а днем прятался в кустах или в расщелинах. По его словам, он продирался через заросли и почти не чувствовал боли от веток и шипов из-за адреналина. Каждый час он отправлял в чат с китайской полицией свои координаты либо цифру «1» — знак, что еще жив и идет дальше.

К рассвету Ян вышел к границе. На пути стоял вооруженный часовой. Ян два часа ждал, что он сменится или отойдет. Когда стало ясно, что этого не будет, подобрал прочную веревку, подкрался сзади и обезвредил его. Через несколько минут он был в Таиланде.

Хотя территория Мьянмы осталась позади, Ян по-прежнему шел по ночам, а днем скрывался. По его словам, не было никакой уверенности, что его не поймают и не вернут в скам-центр

В конце концов Яну помогла таиландская студентка. Через нее он вышел на местную полицию и посольство Китая в Бангкоке. Около двух недель ушло на восстановление паспорта, после чего беглец вернулся на родину.

После возвращения Ян выложил на Douyin (китайский TikTok) видео, которое снял во время побега, и дал интервью нескольким китайским изданиям. Хотя прошел уже месяц, его до сих пор преследуют кошмары. «Снится, что бегу в горах, — говорит он. — Просыпаюсь весь в поту».