21:07, 14 мая 2026

Меркель высказалась о выходе США из НАТО

Марина Совина (ночной редактор)
Ангела Меркель. Фото: Imago-imago / Globallookpress.com

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Focus высказалась о возможном выходе США из НАТО, заявив, что это не в интересах Вашингтона.

«Это не в интересах Европы, и я твердо убеждена, что это также не в интересах Америки», — отметила политик.

По ее словам, в условиях современных глобальных вызовов ни одно государство в мире не способно справиться с ними в одиночку. Одним из таких вызовов Меркель назвала политические амбиции Китая.

Экс-канцлер подчеркнула, что даже такая большая и сильная страна, как США, должна иметь несколько друзей в мире и быть заинтересованной в этом.

Ранее Меркель дала совет, что в переговорах с президентом США Дональдом Трампом важно находить точки соприкосновения, но при этом действовать без страха.

