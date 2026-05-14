13:59, 14 мая 2026

Меркель дала совет по переговорам с Трампом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В переговорах с президентом США Дональдом Трампом важно находить точки соприкосновения, но при этом действовать без страха. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит Focus.

«Я не особо старалась ему угодить — по крайней мере, у меня никогда не было на это иллюзий, даже когда все шло хорошо, — и не пыталась быть особенно провокационной: вот как я себя вела», — рассказала политик о своем опыте общения с американским лидером.

При этом Меркель посоветовала осторожнее относиться к Трампу.

«Любой, кто достиг подобных позиций, обладает невероятной властью. И именно поэтому к этому нужно относиться очень и очень серьезно», — предостерегла она.

Ранее Трамп не смог захватить инициативу во время рукопожатия с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, глава Белого дома назвал президента России Владимира Путина хорошим переговорщиком.

