Меркель дала совет по переговорам с Трампом

Меркель: С Трампом важно находить точки соприкосновения, действуя без страха

В переговорах с президентом США Дональдом Трампом важно находить точки соприкосновения, но при этом действовать без страха. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит Focus.

«Я не особо старалась ему угодить — по крайней мере, у меня никогда не было на это иллюзий, даже когда все шло хорошо, — и не пыталась быть особенно провокационной: вот как я себя вела», — рассказала политик о своем опыте общения с американским лидером.

При этом Меркель посоветовала осторожнее относиться к Трампу.

«Любой, кто достиг подобных позиций, обладает невероятной властью. И именно поэтому к этому нужно относиться очень и очень серьезно», — предостерегла она.

