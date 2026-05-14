09:35, 14 мая 2026Мир

Попытка Трампа захватить инициативу в рукопожатии с Си Цзиньпином попала на видео

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп не смог захватить инициативу во время рукопожатия с председателем КНР Си Цзиньпином.
Встречу двух лидеров в Пекине транслировал Белый дом.

На кадрах видно, как при рукопожатии Трамп попытался потянуть ладони на себя, но Си Цзиньпин уравнял положение, и руки оказались на одинаковом расстоянии от лидеров.

Ранее президент США заявил, что переговоры с председателем КНР прошли отлично. Трамп также назвал Китай невероятным и красивым местом.

В ходе встречи китайский лидер предупредил главу Белого дома о риске возникновения вооруженного конфликта между США и КНР в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. Главы государств также обменялись мнениями по другим международным вопросам, включая конфликт на Украине.

