08:53, 14 мая 2026

Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

Трамп и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине в ходе переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине в ходе переговоров в Пекине. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Главы двух государств обменялись мнениями по важнейшим международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове», — передает портал.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично. Он также назвал Китай невероятным и красивым местом.

В ходе встречи китайский лидер предупредил главу Белого дома риске возникновения вооруженного конфликта между США и КНР в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу.

