Си Цзиньпин выступил с предупреждением Трампу

07:56, 14 мая 2026Мир

Си Цзиньпин предупредил Трампа об угрозе конфликта КНР и США из-за Тайваня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров предупредил президента США Дональда Трампа об угрозе вооруженного конфликта между двумя странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. Об этом сообщает «Синьхуа».

«При грамотном подходе обе страны смогут поддерживать стабильность. При неправильном подходе обе страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит американо-китайские отношения в крайне опасное положение», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин указал, что отстаивание позиции о «независимости» острова и мир в Тайваньском проливе «несовместимы». По его словам, поддержание мира в регионе «является важнейшим общим знаменателем между Китаем и США».

Ранее стало известно, что азиатские союзники США обеспокоены намерением Трампа обсудить с Си Цзиньпином поставки оружия Тайваню.

