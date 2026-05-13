Мир
11:40, 13 мая 2026

Союзники США испугались переговоров Трампа и Си Цзиньпина

FT: Азиатские союзники США встревожены планом Трампа по переговорам с Китаем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Азиатские союзники США обеспокоились намерением американского лидера Дональда Трампа обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином поставки оружия Тайваню. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В Индо-Тихоокеанском регионе союзники глубоко обеспокоены тем, что президент Трамп пойдет на уступки в просьбе Си Цзиньпина отложить продажу оружия Тайваню. (...) Это не только даст Китаю право вето на критически важную помощь Тайваню в сфере безопасности, но и будет означать, что за определенную цену судьба любого партнера может быть продана», — заявила бывший старший директор по Восточной Азии в Совете национальной безопасности при предыдущей администрации США Мира Рапп-Хупер.

11 мая Трамп заявил, что в ходе своего визита в Китай, который пройдет с 14 по 15 мая, планирует обсудить с Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню.

Руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в беседе с «Лентой.ру» указала, что Китай может отказаться от налаживания торгового сотрудничества с США, предположив, что в таком случае Трамп может попробовать разыграть «тайваньскую карту».

