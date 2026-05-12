Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

Востоковед Заклязьминская: Трампа ждет провал на переговорах с Китаем по России

Президент США Дональд Трамп может поднять в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином тему России и украинского конфликта, однако его ждет провал на этом направлении. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская.

Трамп точно попытается обсудить Россию и грядущий [в конце мая] визит президента Владимира Путина в Китай. Но Си Цзиньпин вряд ли будет поддерживать эти беседы и здесь, скорее всего, США потерпят провал Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Ранее стало известно, что Трамп 12 мая вылетит в Китай, где 13 и 14 мая проведет встречи с Си Цзиньпином. Свою резиденцию хозяин Белого дома покинет в 13:40 по времени восточного побережья (20:40 мск). Оттуда он полетит на базу Эндрюс, а затем — в Китай, с дозаправкой на Аляске.

Изначально визит президента США в Пекин был запланирован на 31 марта — 2 апреля, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана.

Грядущий саммит Трампа и Си Цзиньпина стал одной из центральных тем мировых СМИ. Сам президент США утверждает, что ему нужно «обсудить много вопросов» с председателем КНР

Как отметила Заклязьминская, Трамп пытался обсудить украинский вопрос в ходе последней встречи с Си Цзиньпином, которая состоялась в октябре прошлого года в Пусане. По ее словам, Пекин выступает за устранение первопричин конфликта и не поддерживает давление на Москву. Эту же позицию он вновь повторит.

«Украинская повестка, возможно, будет обсуждаться, особенно если стороны затронут ближневосточный конфликт. Но здесь у Китая позиция ясная и очевидная», — подчеркнула исследователь.

Какие темы станут главными на переговорах США и Китая?

Как указала Заклязьминская, главной темой саммита станет торговля.

«Торговая война» США и Китая В 2025 году после возвращения администрации Трампа в Белый дом, между США и Китаем вспыхнул новый виток «торговой войны». В январе прошлого года Вашингтон ввел первоначальные пошлины на весь китайский импорт в размере 10 процентов. 2 апреля Трамп подписал Исполнительный указ № 14257, обложив тарифами товары из большей части мира. Таким образом, общий размер пошлин против Китая составил 54 процента. При этом политика президента вызвала сопротивление внутри страны — в мае 2025 года Суд США по международной торговле постановил, что пошлины нарушают основные положения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В ответ на действия Вашингтона, Пекин ужесточил контроль над экспортом критически важных минералов, а также инициировал расследование против ряда американских компаний. Эти меры ударили по США, так как от импортируемых из КНР ресурсов зависит военно-промышленный комплекс (ВПК) страны. В июне США и Китай провели переговоры в Женеве и Лондоне, где достигли временного, нестабильного «перемирия», снизив тарифные ставки. В октябре в ходе состоявшегося в Пусане саммита Трампа и Си Цзиньпина стороны договорились заморозить ситуацию и не допускать ее эскалацию. Тем не менее между двумя странами наблюдается спад торговли, а ее будущее остается неясным.

В частности, востоковед напомнила, что за последние два года между странами серьезно упал товарооборот.

На 18 % сократился торговый оборот между США и Китаем в результате «тарифной войны» в 2025 году

«За первые четыре месяца 2026 года спад торговли превысил 10 процентов. Инвестиционная активность тоже серьезно подорвана. Конечно, прошлая встреча лидеров в Пусане позволила приостановить эскалацию, но она не решила все вопросы», — подчеркнула экономист.

Кроме того, Заклязьминская обратила внимание, что Трамп едет на саммит не один, а в компании с главами крупных американских корпораций.

Среди них:

Илон Маск — генеральный директор компании Tesla;

генеральный директор компании Tesla; Тим Кук — генеральный директор компании Apple;

генеральный директор компании Apple; Ларри Финк — генеральный директор компании BlackRock;

генеральный директор компании BlackRock; Келли Ортберг — генеральный директор компании Boeing;

генеральный директор компании Boeing; Майкл Мибах — генеральный директор компании Mastercard;

генеральный директор компании Mastercard; Брайан Сайкс — генеральный директор компании Cargill.

Поэтому эксперт предположила, что Трамп попытается уговорить Китай возобновить закупку продукции этих компаний: «Китайцы пошли на определенные уступки еще осенью 2025 года, когда возобновили закупки американской сои. США попробуют убедить Китай увеличить закупки самолетов Boeing, сельскохозяйственной продукции и энергетики».

Что произойдет, если переговоры США и Китая провалятся?

Как отметила Заклязьминская, Китай может отказаться от торговой сделки с США. Тогда Трамп может поднять вопрос статуса Тайваня.

9 мая газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что США и Китай могут устроить «большой торг» вокруг острова. В частности, авторы материала допустили уступки со стороны Трампа, который может серьезно сократить помощь Тайваню.

Однако Заклязьминская обратила внимание, что США могут, наоборот, попробовать надавить на Китай и пригрозить новыми поставками вооружений.

Если в переговорах по торговле что-то пойдет не так, то будет разыграна тайваньская карта. Это серьезная красная линия между США и Китаем Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

«Еще в конце апреля был подписан крупный контракт на поставку вооружений более чем на 6 миллиардов долларов. Также США обсуждают с Тайванем возможную поставку оружия на 14 миллиардов долларов», — напомнила исследователь.

По ее словам, Трамп хотел воспользоваться иранским конфликтом, чтобы контролировать рынок нефти. Однако этот план не удалось реализовать, поэтому тайваньский вопрос остается одним из немногих козырей Вашингтона.

Это очень острая игра. Неслучайно встреч с китайским лидером будет две — будут переговоры 14 мая, чтобы как-то согласовать позиции. И 15 мая будет финальный шанс, чтобы достичь какого-то решения Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Путин планирует посетить Китай

Президент России Владимир Путин также планирует в мае этого года посетить Китай. 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита находится на финальной стадии.

«По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность», — отметил глава президентской канцелярии.

По словам Пескова, визит российского главы в КНР «ожидается насыщенный с точки зрения содержания».

Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В последний раз глава государства посещал Китай в прошлом году, приняв 3 сентября участие в параде по случаю окончания Второй мировой войны. Мероприятие запомнилось встречей Путина с Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.