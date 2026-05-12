Трамп 12 мая вылетит в Китай

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 мая, вылетит в Китай. В Пекине он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

Свою резиденцию американский лидер покинет в 13:40 по времени восточного побережья (20:40 мск). Оттуда он полетит на базу Эндрюс, а затем — в Китай, с дозаправкой на Аляске. Ожидается, что в Пекин он прибудет в среду, 13 мая. Встречи с Си Цзиньпином у него запланированы на четверг и пятницу.

Изначально визит Трампа в Пекин был запланирован на 31 марта — 2 апреля, но был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее в МИД Китая заявили о готовности устранять разногласия с США.