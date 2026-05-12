Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 12 мая 2026Мир

В Кремле рассказали о визите Путина в Китай

Песков: Визит Путина в Китай будет насыщенным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Подготовка визита в Китай президента России Владимира Путина находится на финальной стадии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность», — отметил глава президентской канцелярии.

По словам Пескова, визит российского главы в КНР «ожидается насыщенный с точки зрения содержания».

«Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин признался, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Ушедшая от Плющенко фигуристка попросила отчислить ее из сборной России

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok