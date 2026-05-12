В Кремле рассказали о визите Путина в Китай

Песков: Визит Путина в Китай будет насыщенным

Подготовка визита в Китай президента России Владимира Путина находится на финальной стадии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность», — отметил глава президентской канцелярии.

По словам Пескова, визит российского главы в КНР «ожидается насыщенный с точки зрения содержания».

«Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин признался, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.