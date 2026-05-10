Россия
01:44, 10 мая 2026Россия

Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин сказал, что считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина своим другом. Об этом российский лидер сказал во время пресс-подхода, пишет РИА Новости.

Он выразил благодарность руководству КНР за личную поддержку лидера республики. «Господин Си Цзиньпин поддерживает лично, я это вижу и чувствую, поддерживает диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что Кремль готовится к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Китай. Москва должна объявить даты его визита одновременно с Пекином.

