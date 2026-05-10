Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом

Президент России Владимир Путин сказал, что считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина своим другом. Об этом российский лидер сказал во время пресс-подхода, пишет РИА Новости.

Он выразил благодарность руководству КНР за личную поддержку лидера республики. «Господин Си Цзиньпин поддерживает лично, я это вижу и чувствую, поддерживает диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что Кремль готовится к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Китай. Москва должна объявить даты его визита одновременно с Пекином.