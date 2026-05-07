16:14, 7 мая 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о предстоящем визите Путина в Китай

Ушаков: Россия объявит даты визита Путина в Китай одновременно с Пекином
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Кремль готовится к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Китай, однако точные даты поездки планируется объявить одновременно с Пекином. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Просто принято в такого рода визитах объявлять одновременно и в Москве, и в Пекине. Поэтому я бы воздержался от этого. Это было бы просто не по-товарищески в отношении китайских коллег», — сказал он.

При этом Ушаков подчеркнул, что российская сторона активно контактирует с китайскими партнерами относительно предстоящей поездки.

4 февраля председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина с официальным визитом в Китай в первой половине года. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер с благодарностью принял приглашение.

