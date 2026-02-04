Си Цзиньпин захотел разработать грандиозный план сотрудничества с Москвой

Си Цзиньпин призвал разработать грандиозный план сотрудничества с Москвой

Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений. С таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Трасляция мероприятия ведется на сайте ТАСС.

«В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», — заявил Си Цзиньпин.

Ранее Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию. Открывая разговор, российский лидер отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с Си Цзиньпином в начале нового года. Он также подчеркнул, что считает председателя КНР своим дорогим другом.