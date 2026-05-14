08:28, 14 мая 2026Мир

Трамп одной фразой описал переговоры с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли отлично. Его слова приводит телеканал CNN.

«Отлично», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время посещения Храма Неба в китайской столице.

Глава Белого дома назвал Китай невероятным и красивым местом.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров предупредил Дональда Трампа об угрозе вооруженного конфликта между странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. Лидер КНР назвал крайне опасным такое развитие событий.

