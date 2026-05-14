Мирошник: ВСУ намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру

Украинские войска в апреле целенаправленно разрушали объекты гражданской инфраструктуры в прифронтовой зоне, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали свои подразделения в образовательных и медицинских учреждениях. Как указал посол, в прошлом месяце несколько украинских граждан сумели с риском для жизни перейти через линию фронта.

«Они дали показания о целенаправленных и преднамеренных действиях вооруженных формирований Украины», — подчеркнул он.

Ранее Мирошник заявил об отсутствии у Украины стремления к миру.