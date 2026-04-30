Мирошник заявил об отсутствии у Украины стремления к миру

Мирошник: Киев не стремится к миру и наращивает удары по гражданским объектам РФ

Киев не показывает стремления к миру, а только наращивает удары по гражданским объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в преддверии майских праздников ситуация по ряду направлений обостряется. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по административным зданиям, пассажирскому транспорту, число пострадавших от действий Киева растет.

Посол добавил: ожидать, что Киев будет поддерживать инициативу Москвы о перемирии ко Дню Победы, не приходится.

Ранее Мирошник назвал недоработкой РФ возможность Украины принимать гостей с Запада.