Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:19, 19 апреля 2026

В МИД заявили о серьезной недоработке России по Украине

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Возможность Украины принимать западных гостей является серьезной недоработкой России. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, передают «Вести».

«Сам факт вот этих поездок на территорию [Украины] — это все-таки наша недоработка… Никто из них не едет туда защищать русских женщин, которые становятся жертвами обстрелов украинской стороной в Белгородской области. Они едут туда совершенно за другим: едут прикоснуться к этой радикализации, продемонстрировать свою приверженность подготовке к войне с Россией», — отметил дипломат.

В частности, речь идет о визите короля Швеции Карла XVI Густав и главы МИД страны Марии Мальмер Стенергард на Украину.

По мнению Мирошника, Киев не должен быть открытым для приема такого рода гостей, потому что является «столицей бандформирования».

Ранее мэр Львова Андрей Садовый оговорился при обращении к королю Швеции. Во время встречи с монархом Садовый поприветствовал его словами Your Emergency (в переводе с английского — «чрезвычайная ситуация») вместо Your Majesty («Ваше высочество»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok