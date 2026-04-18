Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 18 апреля 2026Бывший СССР

Украинский мэр оконфузился во время встречи с королем Швеции

Мэр Львова Садовый оговорился при обращении к королю Швеции Карлу XVI Густаву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Садовый

Андрей Садовый. Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Мэр Львова Андрей Садовый оговорился при обращении к королю Швеции Карлу XVI Густаву. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

Во время встречи с королем Садовый поприветствовал его словами Your Emergency (в переводе с английского — «чрезвычайная ситуация») вместо Your Majesty («Ваше высочество»). При этом после оговорки чиновник не поправил себя.

Ранее Садовый подвергся критике из-за использования «языка бандеровщины». Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский подчеркнул, что «бандеровский язык не должен быть языком общения на Украине», предложив львовскому мэру «выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok