Украинский мэр оконфузился во время встречи с королем Швеции

Мэр Львова Андрей Садовый оговорился при обращении к королю Швеции Карлу XVI Густаву. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

Во время встречи с королем Садовый поприветствовал его словами Your Emergency (в переводе с английского — «чрезвычайная ситуация») вместо Your Majesty («Ваше высочество»). При этом после оговорки чиновник не поправил себя.

Ранее Садовый подвергся критике из-за использования «языка бандеровщины». Вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский подчеркнул, что «бандеровский язык не должен быть языком общения на Украине», предложив львовскому мэру «выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет».