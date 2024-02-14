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13:33, 14 февраля 2024Мир

В Польше мэра Львова обвинили в использовании «бандеровского языка»

Польский вице-спикер Згожельский: языку бандеровщины не место на Украине
СюжетПротесты на Украине

Фото: Markiian Lyseiko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Языку бандеровщины», на котором говорит мэр Львова Андрей Садовой, не должно быть места на Украине. В использовании в речи подобной риторики главу Львова обвинил вице-спикер нижней палаты польского парламента Петр Згожельский, сообщает РИА Новости.

«Мэру Львова Садовому я предлагаю выпить стакан воды прежде, чем он что-то скажет, потому что часто создается впечатление, что он говорит бандеровским языком, который не должен быть языком общения на Украине», — констатировал парламентарий.

Згожельский также поддержал протесты фермеров в Польше. Он назвал скандалом сложившуюся ситуацию с допуском в Польшу украинского продовольствия с конкурентной ценой и «неизвестно каким химическим составом».

Згожельский попросил заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качку, критиковавшего протесты аграриев, больше не оскорблять польских фермеров. По его словам, это может грозить ухудшением отношений между странами, в то время как Польша является наиболее преданным другом Украины.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о широком легальном и нелегальном использовании в стране шпионского программного обеспечения Pegasus. Он подчеркнул, что программа предназначена для прослушки.

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      Дарья Балацкая
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