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20:35, 13 февраля 2024Мир

Премьер Польши рассказал об использовании шпионской программы в стране

Премьер Польши Туск: шпионская программа Pegasus широко используется в стране

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о широком использовании в стране шпионского программного обеспечения Pegasus, предназначенного для прослушки. Слова премьера передает портал polsatnews.pl.

Отмечается, что документ о легальном и нелегальном применении Pegasus передал Туску президент Польши Анджей Дуда на заседании польского кабмина. Как указал премьер, документ подтверждает то, «чего больше всего опасались».

В декабре 2021 года исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab в Канаде уличили власти Польши в использовании Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции.

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      Виктория Кондратьева
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