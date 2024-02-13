Премьер Польши рассказал об использовании шпионской программы в стране

Премьер Польши Туск: шпионская программа Pegasus широко используется в стране

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о широком использовании в стране шпионского программного обеспечения Pegasus, предназначенного для прослушки. Слова премьера передает портал polsatnews.pl.

Отмечается, что документ о легальном и нелегальном применении Pegasus передал Туску президент Польши Анджей Дуда на заседании польского кабмина. Как указал премьер, документ подтверждает то, «чего больше всего опасались».

В декабре 2021 года исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab в Канаде уличили власти Польши в использовании Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции.