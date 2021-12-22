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Польша использовала шпионское ПО Pegasus для слежки за оппозицией

Politico: власти Польши следили за политической оппозицией со шпионским ПО Pegasus

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab в Торонто уличили власти Польши в использовании израильского программного обеспечения (ПО) Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, жертвами программы стали известный юрист Роман Гертых (Roman Giertych) и прокурор Ева Врзосек (Ewa Wrzosek). Они рассказали, что их телефоны были взломаны с целью слежки. При этом польское правительство отвергло эти обвинения. «Любые предположения о том, что польские службы используют оперативные методы ради политической борьбы, являются ложными», — заявил министр-координатор спецслужб страны Станислав Жарин.

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В Европарламенте раскритиковали польские власти за использование шпионского ПО Pegasus в политических целях. Евродепутат Радослав Сикорский подчеркнул, что это ставит Варшаву в один ряд с другими авторитарными режимами, которые применяют незаконные технологии для слежки за соперниками.

В сентябре стало известно, что мобильные телефоны пяти французских министров были заражены шпионским ПО Pegasus и прослушивались. В 2019-м и 2020 годах следы Pegasus на устройствах членов кабмина выявили французские спецслужбы.

18 июля НПО Forbidden Stories и 17 СМИ из разных стран опубликовали расследование, в котором уличили спецслужбы нескольких государств в использовании Pegasus для слежки за журналистами, оппозиционерами и политиками. Жертвами программы могли стать премьер-министр Франции Эдуар Филипп, 14 французских министров и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Екатерина Андреева
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