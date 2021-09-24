Стало известно о прослушке телефонов пяти министров Франции с помощью ПО Pegasus

Мобильные телефоны пяти французских министров были заражены израильским шпионским ПО Pegasus и прослушивались. Об этом сообщило независимое издание Mediapart по результатам журналистского расследования.

Журналисты установили, что в 2019 и 2020 годах следы Pegasus на устройствах членов кабмина выявили французские спецслужбы.

Речь идет о министре образования Жан-Мишеле Бланкере, министре развития территорий Жаклин Гур, министре сельского хозяйства Жульене Денорманди (до 2020 года работал министром городов и жилищного хозяйства), министре-делегате жилищного строительства Эммануэле Варгоне (до 2020 года был госсекретарем при министре по экологическим преобразованиям) и министре заморских территорий Себастьяне Лекорню.

7 сентября стало известно, что немецкая полиция заключила тайный контракт с израильской фирмой NSO на закупку Pegasus для слежки за телефонами преступников. Федеральный конституционный суд Германии разрешил полицейским использовать шпионское ПО для слежки за особыми подозреваемыми.

18 июля НПО Forbidden Stories и 17 СМИ из разных стран выпустили расследование, в котором уличили спецслужбы нескольких государств в использовании Pegasus для слежки за журналистами, оппозиционерами и политиками. Жертвами ПО могли стать премьер-министр Франции Эдуар Филипп, 14 французских министров и президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что Pegasus фактически захватывает зараженный им телефон. ПО может шпионить за iPhone и смартфонами с Android в режиме реального времени, записывать разговоры, считывать данные о местоположении, тайно активировать камеру и обходить шифрование сообщений чата.