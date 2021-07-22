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Израиль создал комиссию для проверки шпионской программы Pegasus после скандала

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Фото: Keren Manor / Reuters

Власти Израиля создали специальную комиссию для проверки сообщений о неправомерном использовании шпионской программы Pegasus для слежки за иностранными политиками. Об этом заявил бывший замглавы израильской спецслужбы «Моссад», депутат Рам Бен-Барак, передает издание Al Jazeera.

По словам депутата, после скандала с программным обеспечением (ПО) Pegasus Минобороны Израиля постановило создать комиссию, состоящую из нескольких групп. «Когда они закончат свой отчет, мы внимательно изучим результаты и решим, нужно ли нам вносить корректировки», — отметил он.

При этом Бен-Барак подчеркнул, что программу неоднократно успешно применяли для разоблачения террористических группировок. Он пообещал, что израильская сторона соберет информацию обо всех случаях использования технологии не по назначению и ее передачи «безответственным органам».

О том, что программу Pegasus закупали спецслужбы нескольких стран для шпионажа за оппозиционерами и активистами, стало известно 19 июля. Также сообщалось, что иностранные спецслужбы могли использовать это ПО для прослушки телефона президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра республики Эдуара Филиппа и четырнадцати французских министров.

Израильская фирма-производитель ПО NSO Group в официальном заявлении опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.

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