Стало известно о прослушке телефона Макрона иностранными спецслужбами

Иностранные спецслужбы могли вести прослушку телефона президента Франции Эммануэля Макрона с помощью израильской программы Pegasus. Об этом сообщает газета Le Mondе.

Предполагаемую прослушку вели в 2019 году спецслужбы Марокко. Вместе с главой государства могли прослушиваться номера премьер-министра Эдуара Филипа и четырнадцати французских министров. В Елисейском дворце, комментируя эту информацию, заявили, что если она подтвердится, то к этому вопросу отнесутся крайне серьезно.

Ранее стало известно, что программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами. Израильская фирма-производитель ПО NSO Group выпустила официальное заявление, в котором опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung написала о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка.