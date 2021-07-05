Эксперт назвал признаки прослушки телефона

Существует ряд признаков, которые могут говорить о том, что ваш разговор по телефону прослушивается. Об этом агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, подобные программы становятся умнее и скрывают свое присутствие в телефоне, активируясь лишь в нужные моменты. Главным признаком прослушки является повышенный расход батареи во время разговора или переписки в мессенджере. Также следует обращать внимание на необычный перегрев гаджета при сеансе связи. Другим признаком того, что к вашему телефону подключена третья сторона, является таргетированная под ваши разговоры реклама.

Как объяснил Мясоедов, пользователи зачастую не глядя дают согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании. Однако таким образом можно случайно разрешить доступ к микрофону и камерам гаджета. В случае появления подозрений о прослушке телефон рекомендуется отключить и сразу же обратиться в сервисный центр. Самостоятельная защита, отмечает эксперт, возможна, но требует определенных навыков.

В начале октября министерство промышленности и торговли отчиталось о выявлении в российской продаже бытовых приборов с прослушкой. О нахождении утюгов иностранного производства с встроенным шпионским оборудованием рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.