В России нашли утюги с прослушкой

Министерство промышленности и торговли отчиталось о выявлении в российской продаже бытовых приборов с прослушкой. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает РИА Новости.

О нахождении утюгов иностранного производства с встроенным шпионским оборудованием рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. «Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном», — заявил Шпак. Чиновник предупредил россиян о появлении подобного вида бытовых приборов, отметив, что закладки в электротехнике не являются выдумкой.

Шпак не смог рассказать, с какой целью в утюгах было установлено шпионское оборудование и каким образом бытовой прибор может записывать и передавать зафиксированные данные. Представитель Минпромторга подытожил, что для передачи данных с микрофона необходим определенный способ связи.

Шпак также не раскрыл названия моделей утюгов, в которых нашли закладки, и их производителей. Журналисты издания Hi-Tech Mail.ru предположили, что экспертам Минпромторга могли попасть в руки новые утюги с поддержкой голосового управления. «Это вполне стандартная функция для современных смарт-устройств», — говорится в материале.

В феврале Василий Шпак заявил, что не видит предпосылок для дефицита на российском рынке телефонов. «Мне кажется, у нас такое количество смартфонов на складах, что со смартфонами точно перебоев не будет», — подчеркнул представитель Минпромторга.